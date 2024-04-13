Квашнин Фотей (Фокей) Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Фотей (Фокей) Тарасович

Место рождения

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1725

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Квашнин Тарас Дмитриевич

Мать: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1741

Жена: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Квашнин Илья Фотеевич

Мать ребёнка: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Квашнин Назар Фотеевич

Мать ребёнка: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Квашнин Миней Фотеевич

Мать ребёнка: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1785
Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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