Квашнин Фотей (Фокей) Тарасович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1785
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Квашнин Тарас Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1741
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Квашнина (Кирьянова) Харитина Максимовна
Смерть
1785
Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан