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Аксёнова Наталья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1861

Сын: Аксёнов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Аксёнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.06.1869

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1869

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Аксёнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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