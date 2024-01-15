Аксёнова Наталья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1861
Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1868
Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1869
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1869
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1871
Отец ребёнка: Аксёнов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно