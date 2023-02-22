Аксёнов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Аксёнов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
10.08.1861
Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
28.04.1868
Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
15.06.1869
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
15.06.1869
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
22.05.1871
Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно