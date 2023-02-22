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Аксёнов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Аксёнов Иван Гаврилов

Мать: Аксёнова Вторая Гаврилова

Рождение ребёнка
10.08.1861

Сын: Аксёнов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Аксёнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.06.1869

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
15.06.1869

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Аксёнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Аксёнова Наталья Никифорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Наталья Никифорова

Смерть
Неизвестно