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Кармыш Кабылов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Кабыл Алагузин

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Мать ребёнка: Карлугафа Мухаметова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кабулов Матей Кармышев

Мать ребёнка: Карлугафа Мухаметова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлугафа Мухаметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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