Кармыш Кабылов
Место рождения
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: Кабыл Алагузин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Мать ребёнка: Карлугафа Мухаметова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Карлугафа Мухаметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлугафа Мухаметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно