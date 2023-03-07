Кабулов Матей Кармышев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Кармыш Кабылов
Мать: Карлугафа Мухаметова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кабылов Мухаметгали Матеев
Мать ребёнка: Фариза Юсуфова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Фариза Юсуфова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кабылова Зябикля Матеева
Мать ребёнка: Назиха
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кабылова Гайникамал Матеева
Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кабылов Мухаметамин Матеев
Мать ребёнка: Фариза Юсуфова
Рождение ребёнка
15.11.1840
Сын: Кабылов Мухаметхан Матеев
Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кабылова Хабибъямал Матеева
Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кабылова Бадрисафа Матеева
Мать ребёнка: Фариза Юсуфова
Рождение ребёнка
03.06.1843
Сын: Кабылов Мухаметлатыф Матеев
Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина
Рождение ребёнка
15.11.1845
Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина
Рождение ребёнка
25.01.1849
Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салиха Ибрагимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фариза Юсуфова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамада Рахматуллина
Смерть
Неизвестно