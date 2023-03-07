Кабулов Матей Кармышев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабулов Матей Кармышев

Кабулов Матей Кармышев

avatar

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кармыш Кабылов

Мать: Карлугафа Мухаметова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кабылов Мухаметгали Матеев

Мать ребёнка: Фариза Юсуфова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кабылов Сейтгали Матеев

Мать ребёнка: Фариза Юсуфова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кабылова Зябикля Матеева

Мать ребёнка: Назиха

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кабылова Гайникамал Матеева

Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кабылов Мухаметамин Матеев

Мать ребёнка: Фариза Юсуфова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1840

Сын: Кабылов Мухаметхан Матеев

Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кабылова Хабибъямал Матеева

Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кабылова Бадрисафа Матеева

Мать ребёнка: Фариза Юсуфова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1843

Сын: Кабылов Мухаметлатыф Матеев

Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1845

Сын: Кабылов Шагиахмет Матеев

Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1849

Сын: Кабылов Шагимрат Матеев

Мать ребёнка: Хамада Рахматуллина

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салиха Ибрагимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фариза Юсуфова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамада Рахматуллина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close