Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Галин (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Галин (Агафья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галин (Агафья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил (зубной врач)
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара (хирург)
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра