Захар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудинов Иван Егорович

Мать: (Кузьмина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Галин (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Галин (Агафья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галин (Агафья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир (радиотехник)

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил (зубной врач)

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара (хирург)

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

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