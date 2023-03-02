(Кузьмина) Мария Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кузьмина) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Иван

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Иван Егорович

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