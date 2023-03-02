(Кузьмина) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Иван
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Кудинов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно