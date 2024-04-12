Полякова (Евдокимова) Наталия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Евдокимова) Наталия Прокопьевна

Полякова (Евдокимова) Наталия Прокопьевна

Место рождения

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Евдокимов Прокопий Самойлович

Мать: не указана

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Васса Арсентьевна

Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич

Рождение ребёнка
07.12.1845 ст.

Дочь: Лукея Арсеньевна

Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1848 ст.

Дочь: Федосья Арсеньевна

Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1850 ст.

Дочь: Ефимия Арсеньевна

Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.

Сын: Поляков Прокопий Арсеньевич

Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Осколкова Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Юшков Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
31.01.1853 ст.

Сын: Поляков Трифон Арсеньевич

Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.01.1854 ст.

Муж: Юшков Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшков Матвей Семенович

Отец ребёнка: Юшков Семен Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Арсений Лукич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close