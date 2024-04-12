Полякова (Евдокимова) Наталия Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Евдокимов Прокопий Самойлович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Васса Арсентьевна
Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич
Рождение ребёнка
07.12.1845 ст.
Дочь: Лукея Арсеньевна
Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич
Рождение ребёнка
28.05.1848 ст.
Дочь: Федосья Арсеньевна
Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич
Рождение ребёнка
07.07.1850 ст.
Дочь: Ефимия Арсеньевна
Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.
Сын: Поляков Прокопий Арсеньевич
Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Осколкова Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Юшков Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
31.01.1853 ст.
Сын: Поляков Трифон Арсеньевич
Отец ребёнка: Поляков Арсений Лукич
Бракосочетание
10.01.1854 ст.
Муж: Юшков Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшков Матвей Семенович
Отец ребёнка: Юшков Семен Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно