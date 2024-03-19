Юшков Семен Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.09.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1821 ст.
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Осколкова Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Полякова Наталия Прокопьевна
Бракосочетание
10.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшков Матвей Семенович
Мать ребёнка: Полякова Наталия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно