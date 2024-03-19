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Юшков Семен Кузьмич

Место рождения

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.09.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Городок, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Осколкова Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Полякова Наталия Прокопьевна

Бракосочетание
10.01.1854 ст.

Жена: Полякова Наталия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшков Матвей Семенович

Мать ребёнка: Полякова Наталия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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