Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Марья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Кондратьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Аксиньей
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Аксинья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Кондратьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Марией
Рождение ребёнка
10.08.1861 ст.

Сын: Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Кондратьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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