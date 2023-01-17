Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Марья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Кондратьев
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Аксиньей
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Аксинья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Кондратьев
РС 1850 - 1/2 года, близнецы с сестрой Марией
Рождение ребёнка
10.08.1861 ст.
Сын: Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Кондратьев
Смерть
Неизвестно