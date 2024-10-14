Ведерников Иосиф Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ведерников Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Иван Иосифович
Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Степан Иосифович
Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведерникова Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна
Смерть
1918