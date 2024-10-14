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Ведерников Иосиф Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Иван Иосифович

Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Степан Иосифович

Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведерникова Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Ведерникова Агафья Ефимовна

Смерть
1918

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