Ведерникова Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ефим

Мать: не указана

По одним данным Ефимовна, по другим Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Иосиф Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Иван Иосифович

Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Степан Иосифович

Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведерникова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич

Смерть
1944

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