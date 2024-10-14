Ведерникова Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1944
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ефим
Мать: не указана
По одним данным Ефимовна, по другим Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Иван Иосифович
Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Степан Иосифович
Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведерникова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Ведерников Иосиф Георгиевич
Смерть
1944