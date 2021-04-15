Жимоедова (Галкина) Людмила Матвеевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1948
Дата смерти15.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Сергей
Рождение ребёнка
06.12.1965
Сын: Жимоедов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Жимоедов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1967
Сын: Жимоедов Аркадий Викторович
Отец ребёнка: Жимоедов Виктор Михайлович
Смерть
15.04.2021