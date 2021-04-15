Жимоедова (Галкина) Людмила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жимоедова (Галкина) Людмила Матвеевна

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Место рождения

Отары, Ардинская волость, Козьмодемьянский уезд

Дата рождения

26.06.1948

Дата смерти

15.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1948

Отец: Галкин Матвей Андреевич

Мать: Галкина (Тюленёва) Тамара Васильевна

Отары, Ардинская волость, Козьмодемьянский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Сергей

Рождение ребёнка
06.12.1965

Сын: Жимоедов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Жимоедов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
17.06.1967

Сын: Жимоедов Аркадий Викторович

Отец ребёнка: Жимоедов Виктор Михайлович

Смерть
15.04.2021

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