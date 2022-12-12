деревня Отары, деревня Отары, Ардинская волость, Козьмодемьянский уезд (на 1914) — Familio

Отары

Ардинская волость, Козьмодемьянский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд
587Отары, д. каз.при рч. Шарнейке.2648113550Мельниц 2. Пристань дровяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд, Ардинская волость
293. Отары (Актаева, Б. Купланга), деревня бывшая государственная, при речке Шарне, дворов 11, жителей 57, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Ардинская волость
с. Отары, Ардинскойчеремисы692
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