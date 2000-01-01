Костарева (Мамонтова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Мамонтова) Марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хлудова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Костарев Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Костарев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Костарев Николай Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костарев Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Костарев Николай Анатольевич

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