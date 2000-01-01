Костарева (Мамонтова) Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хлудова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Костарев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Костарев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Костарев Николай Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Костарев Николай Анатольевич