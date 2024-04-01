Рекина (Честных) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения27.04.1882
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1882
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: (Рекина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич
Бракосочетание
08.01.1899
м. 34 ж 16
Рождение ребёнка
07.02.1902
Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.08.1906
Дочь: Беляева (Рекина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: (Рекина) Зинаида Иванова
Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич
Владимир Петров Копейкин
Смерть
Около 1928