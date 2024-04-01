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Рекина (Честных) Александра Александровна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

27.04.1882

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1882

Отец: Честных Александр Мещанин Иванович

Мать: (Кудрявцева) Александра Евгеньевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: (Рекина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич

Бракосочетание
08.01.1899

Муж: Рекин Иван Алексеевич

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
м. 34 ж 16
Рождение ребёнка
07.02.1902

Сын: Рекин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.08.1906

Дочь: Беляева (Рекина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: (Рекина) Зинаида Иванова

Отец ребёнка: Рекин Иван Алексеевич

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Владимир Петров Копейкин
Смерть
Около 1928
Омск, город Омск, Омская область

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