Шеверов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1974
Дочь: Абрамовская (Шеверова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.1977
Дочь: Фольхардт (Шеверова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1982
Сын: Шеверов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно