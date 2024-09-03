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Шеверов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1974

Дочь: Абрамовская (Шеверова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1977

Дочь: Фольхардт (Шеверова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
07.08.1982

Сын: Шеверов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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