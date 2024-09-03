Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна

Место рождения

Мургап

Дата рождения

20.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954

Отец: Ефременко Николай Матвеевич

Мать: Ефременко (Кузят) Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеверов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
23.04.1974

Дочь: Абрамовская (Шеверова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Шеверов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
25.06.1977

Дочь: Фольхардт (Шеверова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Шеверов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
07.08.1982

Сын: Шеверов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шеверов Владимир Ильич

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