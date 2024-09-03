Шеверова (Ефременко) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1974
Дочь: Абрамовская (Шеверова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Шеверов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
25.06.1977
Дочь: Фольхардт (Шеверова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Шеверов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
07.08.1982
Сын: Шеверов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Шеверов Владимир Ильич