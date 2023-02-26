Екатерина Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Кодратова

Место рождения

д.Шерстни Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шерстни Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Шотиков Илларион Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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