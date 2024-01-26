Зибрев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зибрев Николай
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зибрев Павел
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: (Токарева) Анастасия
Мать ребёнка: Мария