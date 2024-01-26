Зибрев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зибрев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зибрев Николай

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зибрев Павел

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: (Токарева) Анастасия

Мать ребёнка: Мария

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