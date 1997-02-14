(Токарева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токарева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1909

Дата смерти

14.02.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909

Отец: Зибрев Петр

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Лида

Отец ребёнка: Токарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Виталий

Отец ребёнка: Токарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Павел

Отец ребёнка: Токарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Иван

Рождение ребёнка
26.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Иван

Смерть
14.02.1997
Причина смерти: Natural | Остановка сердца

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