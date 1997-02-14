(Токарева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1909
Дата смерти14.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909
Отец: Зибрев Петр
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Лида
Отец ребёнка: Токарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Виталий
Отец ребёнка: Токарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Павел
Отец ребёнка: Токарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токарев Иван
Рождение ребёнка
26.10.1952
Смерть
14.02.1997
Причина смерти: Natural | Остановка сердца