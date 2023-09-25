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Демаков Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1941

Отец: Демаков Михаил Константинович

Мать: Стафеева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1961

Сын: Демаков Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1969

Сын: Демаков Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна

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