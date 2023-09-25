Демаков Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1961
Сын: Демаков Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1969
Сын: Демаков Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна