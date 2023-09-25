Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940

Отец: Коморников Алексей Николаевич

Мать: Коморникова (Стихина) Ефросинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демаков Виталий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1961

Сын: Демаков Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Демаков Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1969

Сын: Демаков Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Демаков Виталий Михайлович

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