Демакова (Коморникова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1961
Сын: Демаков Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Демаков Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1969
Сын: Демаков Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Демаков Виталий Михайлович