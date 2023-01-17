Романов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1886 ст.
Дочь: Романова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Мария Феодоровна
Колпакское, Гайский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Феодоровна
Смерть
Неизвестно