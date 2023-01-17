Романова Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1886 ст.
Дата смерти30.03.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1886 ст.
Отец: Романов Михаил Андреевич
Мать: Мария Феодоровна
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.
Дочь: Замятина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Замятин Николай Васильевич
Терекла, Гайский, Оренбургская область
Смерть
30.03.1970
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
с/с Ударник