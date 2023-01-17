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Романова Вера Михайловна

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Место рождения

Колпакское, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

15.09.1886 ст.

Дата смерти

30.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1886 ст.

Отец: Романов Михаил Андреевич

Мать: Мария Феодоровна

Колпакское, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.

Дочь: Замятина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Замятин Николай Васильевич

Терекла, Гайский, Оренбургская область
Смерть
30.03.1970
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
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