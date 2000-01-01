Буевич Винсент Бенедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич Винсент Бенедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Буевич Бенедикт Сымонович

Мать: Марцинкевич Екатерина

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Буевич Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Панфилович Иозефа Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Буевич Болеслав Викентьевич (Винсентович)

Мать ребёнка: Панфилович Иозефа Николаевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Буевич Антонина Викентьевна

Мать ребёнка: Панфилович Иозефа Николаевна

Смерть
Неизвестно
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