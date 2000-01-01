Буевич Винсент Бенедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Буевич Бенедикт Сымонович
Мать: Марцинкевич Екатерина
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Буевич Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Панфилович Иозефа Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Буевич Болеслав Викентьевич (Винсентович)
Мать ребёнка: Панфилович Иозефа Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Буевич Антонина Викентьевна
Мать ребёнка: Панфилович Иозефа Николаевна
Смерть
Неизвестно