Панфилович Иозефа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Буевич Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Буевич Винсент Бенедиктович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Буевич Болеслав Викентьевич (Винсентович)
Отец ребёнка: Буевич Винсент Бенедиктович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Буевич Антонина Викентьевна
Отец ребёнка: Буевич Винсент Бенедиктович
Смерть
Неизвестно