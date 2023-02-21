Панфилович Иозефа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилович Иозефа Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Буевич Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Буевич Винсент Бенедиктович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Буевич Болеслав Викентьевич (Винсентович)

Отец ребёнка: Буевич Винсент Бенедиктович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Буевич Антонина Викентьевна

Отец ребёнка: Буевич Винсент Бенедиктович

Смерть
Неизвестно
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