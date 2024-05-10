Майхровская Ядвига Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Райперт Карл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майхровский Бернард
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майхровский Бернард
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Мария Вильгельмовна
Отец ребёнка: Майхровский Вильгельм Эдуардович
Смерть
Неизвестно