Майхровская Ядвига Карловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Майхровская Ядвига Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Райперт Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майхровский Бернард

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майхровский Бернард

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Мария Вильгельмовна

Отец ребёнка: Майхровский Вильгельм Эдуардович

Смерть
Неизвестно

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