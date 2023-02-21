Макаров Степан Осипович
Место рожденияг. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Дата рождения08.01.1849
Дата смерти13.04.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1849
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1849
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1858
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Около 1880
Исаакиевский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) В метрических книгах Исаакиевского собор 1879,1880,1881 года брака нет
Рождение ребёнка
29.06.1885
Дочь: Капнист Александра Степановна
Мать ребёнка: Макарова Капитолина Николаевна
Место жительства
С 1892 по 1897
Место жительства
С 1899 по 1904
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
13.04.1904
г. Порт-Артур, Китай