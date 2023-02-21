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Макаров Степан Осипович

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Место рождения

г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

08.01.1849

Дата смерти

13.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1849
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1858
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Макарова Капитолина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Исаакиевский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) В метрических книгах Исаакиевского собор 1879,1880,1881 года брака нет
Рождение ребёнка
29.06.1885

Дочь: Капнист Александра Степановна

Мать ребёнка: Макарова Капитолина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1892 по 1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1899 по 1904
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
13.04.1904
г. Порт-Артур, Китай
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