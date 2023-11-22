Макарова (Якимовская) Капитолина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1880
Исаакиевский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) В метрических книгах Исаакиевского собор 1879,1880,1881 года брака нет
Рождение ребёнка
29.06.1885
Дочь: Капнист Александра Степановна
Отец ребёнка: Макаров Степан Осипович
Смерть
1946
г. Антиб, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Четвёртая Французская республика