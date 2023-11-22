Макарова (Якимовская) Капитолина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Якимовская) Капитолина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880

Муж: Макаров Степан Осипович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Исаакиевский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) В метрических книгах Исаакиевского собор 1879,1880,1881 года брака нет
Рождение ребёнка
29.06.1885

Дочь: Капнист Александра Степановна

Отец ребёнка: Макаров Степан Осипович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1946
г. Антиб, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Четвёртая Французская республика
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