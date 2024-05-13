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Сергеев Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936

Отец: Сергеев Владимир Александрович

Мать: Сергеева Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1961

Дочь: Петрунина (Сергеева) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.06.1964

Дочь: Моисеева (Сергеева) Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно

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