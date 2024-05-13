Сергеев Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936
Рождение ребёнка
27.08.1961
Дочь: Петрунина (Сергеева) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
17.06.1964
Дочь: Моисеева (Сергеева) Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно