Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1932

Отец: Никоноров Павел

Мать: Никонорова Анастасия

Рождение ребёнка
27.08.1961

Дочь: Петрунина (Сергеева) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
17.06.1964

Дочь: Моисеева (Сергеева) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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