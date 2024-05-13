Сергеева (Никонорова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1932
Отец: Никоноров Павел
Мать: Никонорова Анастасия
Рождение ребёнка
27.08.1961
Дочь: Петрунина (Сергеева) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
17.06.1964
Дочь: Моисеева (Сергеева) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Владимирович
Смерть
Неизвестно