Артемьева Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Артемьева) Светлана Брониславовна
Отец ребёнка: Артемьев Бронислав Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Артемьев Леонид Брониславович
Отец ребёнка: Артемьев Бронислав Павлович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно