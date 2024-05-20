Артемьева Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Артемьева) Светлана Брониславовна

Отец ребёнка: Артемьев Бронислав Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Бронислав Павлович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Артемьев Леонид Брониславович

Отец ребёнка: Артемьев Бронислав Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

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