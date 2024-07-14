Щетинин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина (Щетинина) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1915

Дочь: Новикова (Щетинина) Александра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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