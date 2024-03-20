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Неонила Васильева

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

20.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1827

Отец: Василий Силиверстов

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В консисторском экземпляре записи о рождении нет, есть только в приходском
Бракосочетание
17.01.1844

Муж: Кузнецов Порфирий Никонов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Кузнецов Ефим Порфириев

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Никонов

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НА РК, ф.25, о.22, д.147, лл. 978об-979
Смерть
Неизвестно
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