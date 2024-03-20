Неонила Васильева
Место рождения
Дата рождения20.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1827
Отец: Василий Силиверстов
В консисторском экземпляре записи о рождении нет, есть только в приходском
Бракосочетание
17.01.1844
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.03.1849
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Никонов
НА РК, ф.25, о.22, д.147, лл. 978об-979
Смерть
Неизвестно