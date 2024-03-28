Кузнецов Порфирий Никонов
Место рождения
Дата рождения19.02.1815
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1815
Отец: Никон Сергиев
Мать: Домнекия Дмитриева
Бракосочетание
17.01.1844
Жена: Неонила Васильева
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.03.1849
Мать ребёнка: Неонила Васильева
НА РК, ф.25, о.22, д.147, лл. 978об-979
Смерть
1852