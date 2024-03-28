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Кузнецов Порфирий Никонов

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

19.02.1815

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1815

Отец: Никон Сергиев

Мать: Домнекия Дмитриева

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
17.01.1844

Жена: Неонила Васильева

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Кузнецов Ефим Порфириев

Мать ребёнка: Неонила Васильева

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НА РК, ф.25, о.22, д.147, лл. 978об-979
Смерть
1852
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