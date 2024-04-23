Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Степан Георгиевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1908
Жена: Фёкла Тихоновна
Рождение ребёнка
14.08.1910
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Фёкла Тихоновна
Рождение ребёнка
22.01.1913
Сын: Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Фёкла Тихоновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузьма Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иван Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана