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Фёдор Степанович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Степан Георгиевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1908

Жена: Фёкла Тихоновна

Рождение ребёнка
14.08.1910

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Фёкла Тихоновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1913

Сын: Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Фёкла Тихоновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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