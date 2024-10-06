Кнут Фёдор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Кнут Моисей Васильевич
Мать: Кнут Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кнут Иов Фёдорович
Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кнут Семён Фёдорович
Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1800 ст.
Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна
Смерть
После 1800