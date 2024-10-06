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Кнут Фёдор Моисеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Кнут Моисей Васильевич

Мать: Кнут Ирина Степановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кнут Иов Фёдорович

Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кнут Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кнут Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кнут Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1800 ст.

Сын: Кнут Моисей Фёдорович

Мать ребёнка: Кнут (Шалудько) Евфросинья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1800

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