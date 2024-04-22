Прасковья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Тимофеева

Прасковья Тимофеева

Место рождения

Марково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
17.09.1772 ст.

Муж: Тит Анисимов

Ивань, Велинская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Петр Титов

Отец ребёнка: Тит Анисимов

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1781 ст.

Сын: Генварий Титов

Отец ребёнка: Тит Анисимов

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
восприемники -с.Петровского Сергей Данилов и д.Тимониной девица Ксения Ермолаева
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close