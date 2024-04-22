Прасковья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Бракосочетание
17.09.1772 ст.
Муж: Тит Анисимов
Ивань, Велинская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Петр Титов
Отец ребёнка: Тит Анисимов
Рождение ребёнка
14.03.1781 ст.
Сын: Генварий Титов
Отец ребёнка: Тит Анисимов
восприемники -с.Петровского Сергей Данилов и д.Тимониной девица Ксения Ермолаева
Смерть
Неизвестно