Генварий Титов
Место рождения
Дата рождения14.03.1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1781 ст.
Отец: Тит Анисимов
Мать: Прасковья Тимофеева
восприемники -с.Петровского Сергей Данилов и д.Тимониной девица Ксения Ермолаева
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Митрофан Генварьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Василий Генварьев
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
19.01.1832 ст.
Сын: Иван Генварьев
Мать ребёнка: Акилина Панфилова
Рождение ребёнка
23.06.1833
Дочь: Агриппина Генварьева
Мать ребёнка: Акилина Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Панфилова
Смерть
Неизвестно