Генварий Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генварий Титов

Место рождения

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.03.1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1781 ст.

Отец: Тит Анисимов

Мать: Прасковья Тимофеева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
восприемники -с.Петровского Сергей Данилов и д.Тимониной девица Ксения Ермолаева
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Митрофан Генварьев

Мать ребёнка: не указана

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Василий Генварьев

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1832 ст.

Сын: Иван Генварьев

Мать ребёнка: Акилина Панфилова

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1833

Дочь: Агриппина Генварьева

Мать ребёнка: Акилина Панфилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Панфилова

Смерть
Неизвестно
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