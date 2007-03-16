Панина (Помельникова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Помельникова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1931

Дата смерти

16.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1958

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Михаил Васильевич

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
16.03.2007

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