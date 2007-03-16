Панина (Помельникова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1931
Дата смерти16.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1958
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Михаил Васильевич
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
16.03.2007