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Панин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1929

Дата смерти

05.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Между 1908 и 1910 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1929

Отец: Панин Василий Петрович

Мать: Панина Анна Никитична

Рождение ребёнка
19.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Помельникова) Мария Григорьевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
05.05.2013

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