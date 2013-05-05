Панин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1929
Дата смерти05.05.2013
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1929
Отец: Панин Василий Петрович
Мать: Панина Анна Никитична
Рождение ребёнка
19.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина (Помельникова) Мария Григорьевна
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
05.05.2013