Дегтярев Федор Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Козьма Федорович
Мать ребёнка: Федосья Петровна
Смерть
Неизвестно