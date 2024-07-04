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Дегтярев Федор Петрович

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярев Петр Васильевич

Мать: Дегтярева Парадеева Прасковья Кузьмина

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Козьма Федорович

Мать ребёнка: Федосья Петровна

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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