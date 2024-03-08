Трофим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1781
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ефим Трофимович
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сысой Трофимович
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Кондратьевна
Смерть
1781