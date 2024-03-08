Трофим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ефим Трофимович

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сысой Трофимович

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Кондратьевна

Смерть
1781
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