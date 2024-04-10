Екатерина Аверкиева
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1792
Отец: Аверкий Тимофеев
Мать: не указана
ЮРКИНО МК-1811 Кто именно венчаны 16.08.1811 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Анникита Яковлев с девкою того же уезда и вотчины деревни Юрькина ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Приёмыш Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Никита Яковлев
ИВ-1817 Приимыш их Овдотья Кузмина 12 ИВ-1818 Евдокии нет
Бракосочетание
16.08.1811
Муж: Никита Яковлев
МК-1811 Кто именно венчаны 16.08.1811 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Анникита Яковлев с девкою того же уезда и вотчины деревни Юрькина умершаг... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1819
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
ИВ-1819 Фёдора нет МК-1819 У кого кто родился 31/31.01.1819 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Никиты Яковлева жена Катерина Аверкиева родила сына Феодора, которой молитво... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1821
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Яковлев
ИВ-1821 Ивана нет МК-1821 У кого кто родился 22/26.06.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Никиты Яковлева жена Екатерина Аверкиева родила сына Ивана, ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1824
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Яковлев
МК-1824 У кого кто родился 06/06.10.1824 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Аникиты Яковлева жена Екатерина Аверкиева родила дочь Параскеву, которая молитвована священнико... Показать все
Смерть
Неизвестно