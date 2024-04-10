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Екатерина Аверкиева

Место рождения

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Аверкий Тимофеев

Мать: не указана

Юркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЮРКИНО МК-1811 Кто именно венчаны 16.08.1811 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Анникита Яковлев с девкою того же уезда и вотчины деревни Юрькина ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Приёмыш Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Никита Яковлев

ИВ-1817 Приимыш их Овдотья Кузмина 12 ИВ-1818 Евдокии нет
Бракосочетание
16.08.1811

Муж: Никита Яковлев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 Кто именно венчаны 16.08.1811 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова крестьянской сын отрок Анникита Яковлев с девкою того же уезда и вотчины деревни Юрькина умершаг... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1819

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1819 Фёдора нет МК-1819 У кого кто родился 31/31.01.1819 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Никиты Яковлева жена Катерина Аверкиева родила сына Феодора, которой молитво... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1821

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1821 Ивана нет МК-1821 У кого кто родился 22/26.06.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Никиты Яковлева жена Екатерина Аверкиева родила сына Ивана, ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1824

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Яковлев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1824 У кого кто родился 06/06.10.1824 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Аникиты Яковлева жена Екатерина Аверкиева родила дочь Параскеву, которая молитвована священнико... Показать все
Смерть
Неизвестно

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