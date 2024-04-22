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Иван Никитин

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

22.06.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1821

Отец: Никита Яковлев

Мать: Екатерина Аверкиева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1821 Ивана нет МК-1821 У кого кто родился 22/26.06.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Никиты Яковлева жена Екатерина Аверкиева родила сына Ивана, ... Показать все
Бракосочетание
21.01.1840

Жена: Первая Жена Мавра Лазарева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1840 21.01.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Починовской волости деревни Старова Фатюкова крестьянина Никиты Яковлева сын Иван православного и... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1841

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Первая Жена Мавра Лазарева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1841 Имена родившихся. Васса 14/15.08.1841 Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Казенной Куликинской волости деревни Стараго Фатюкова крестьянин Иван Аникитин и зако... Показать все
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Вторая Жена Анна Тимофеева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 06.11.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Старова Фатюкова крестьянин вдовец Иван Никитин православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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