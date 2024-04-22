Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения22.06.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1821
Отец: Никита Яковлев
Мать: Екатерина Аверкиева
ИВ-1821 Ивана нет МК-1821 У кого кто родился 22/26.06.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Никиты Яковлева жена Екатерина Аверкиева родила сына Ивана, ... Показать все
Бракосочетание
21.01.1840
МК-1840 21.01.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Починовской волости деревни Старова Фатюкова крестьянина Никиты Яковлева сын Иван православного и... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1841
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Первая Жена Мавра Лазарева
МК-1841 Имена родившихся. Васса 14/15.08.1841 Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Казенной Куликинской волости деревни Стараго Фатюкова крестьянин Иван Аникитин и зако... Показать все
Бракосочетание
06.11.1855
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 06.11.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Старова Фатюкова крестьянин вдовец Иван Никитин православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно