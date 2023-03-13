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Миногинъ Павелъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Миногинъ Семенъ

Мать: Миногина Марія

Бракосочетание
11.11.1907

Жена: Миногина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Миногинъ Константинъ

Мать ребёнка: Миногина Татьяна

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
17.02.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Миногина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1914

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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