Миногинъ Павелъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Миногинъ Семенъ
Мать: Миногина Марія
Бракосочетание
11.11.1907
Жена: Миногина Татьяна
Рождение ребёнка
02.06.1909
Сын: Миногинъ Константинъ
Мать ребёнка: Миногина Татьяна
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
17.02.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Миногина Татьяна
Рождение ребёнка
26.11.1914
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Татьяна