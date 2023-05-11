Миногина (Юрина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Юрина) Татьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1891

Отец: Юринъ Федоръ

Мать: Гудова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1907

Муж: Миногинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Миногинъ Константинъ

Отец ребёнка: Миногинъ Павелъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
17.02.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Миногинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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