Миногина (Юрина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения03.01.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1891
Отец: Юринъ Федоръ
Мать: Гудова Марина
Бракосочетание
11.11.1907
Муж: Миногинъ Павелъ
Рождение ребёнка
02.06.1909
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Миногинъ Павелъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
17.02.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Миногинъ Павелъ
Рождение ребёнка
26.11.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Павелъ