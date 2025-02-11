Железнов Иван Андреевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Железнов Иван Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?До 1808 г.р.
Отец
Железнов Андрей Григорьевич1803 г.р.
Супруги
Железнова Анна Ефимовна1828 г.р.
Дети
Железнов Никита Иванович1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Железнов Андрей Григорьевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Железнов Никита Иванович

Мать ребёнка: Железнова Анна Ефимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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