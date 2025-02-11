Железнов Иван Андреевич
мужской, родился 1828, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?До 1808 г.р.
ОтецЖелезнов Андрей Григорьевич1803 г.р.
Супруги
Железнова Анна Ефимовна1828 г.р.
Дети
Железнов Никита Иванович1849 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Железнов Андрей Григорьевич
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Железнова Анна Ефимовна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно