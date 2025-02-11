Железнов Андрей Григорьевич
мужской, родился 1803, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЖелезнов Григорий Петрович1775 г.р.
МатьЖелезнова Васса1780 г.р.
Дети
Железнов Михаил Андреевич1826 г.р.
Железнов Иван Андреевич1828 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Железнов Григорий Петрович
Мать: Железнова Васса
Рождение ребёнка
1826
Сын: Железнов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Железнов Даниил Андреевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно