Железнов Андрей Григорьевич 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Железнов Андрей Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Железнов Григорий Петрович1775 г.р.
Мать
Железнова Васса1780 г.р.
Дети
Железнов Михаил Андреевич1826 г.р.
Железнов Иван Андреевич1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Железнов Григорий Петрович

Мать: Железнова Васса

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Железнов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Железнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Железнов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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